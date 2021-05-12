В Кремле призвали Израиль и Палестину к сдержанности

Как сообщало ИА REGNUM, обмен ракетными ударами между израильской армией и палестинскими группировками в секторе Газа начался 10 мая. Этому предшествовали масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме. За это время с палестинской стороны в результате атак израильских истребителей и вертолётов погибли 48 граждан, в том числе 14 детей и три женщины, ещё 304 человека получили ранения и травмы различной степени тяжести.