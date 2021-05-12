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В Кремле призвали Израиль и Палестину к сдержанности

ИА Regnum
1 час назад
Рост числа жертв среди гражданского населения и неизбирательные обстрелы в ходе израильско-палестинского противостояния вызывают чрезвычайную обеспокоенность. Россия призывает обе стороны конфликта к сдержанности. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле призвали Израиль и Палестину к сдержанности
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы призываем обе стороны к сдержанности, — сказал официальный представитель Кремля. — Обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование проблемы, опираясь прежде всего на действующие резолюции Совета Безопасности ООН».
Как сообщало ИА REGNUM, обмен ракетными ударами между израильской армией и палестинскими группировками в секторе Газа начался 10 мая. Этому предшествовали масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме. За это время с палестинской стороны в результате атак израильских истребителей и вертолётов погибли 48 граждан, в том числе 14 детей и три женщины, ещё 304 человека получили ранения и травмы различной степени тяжести.
По данным израильской Армии обороны, по территории Израиля со стороны сектора Газа за этот же период было выпущено более тысячи ракет, погибли пять человек.
Политика,Дмитрий Песков,Совбез ООН,Россия,Палестинская Территория, Оккупированная,Израиль,
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