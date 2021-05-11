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МИД призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

Деловая газета "Взгляд"
26 минут назад
Ситуация в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной. Москва призывает стороны палестино-израильского конфликта проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, ведущих к эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
МИД обратился к сторонам палестино-израильского конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности», – приводятся на сайте МИД слова Захаровой.
Она отметила, что Москва полагает «важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме, а также известных резолюций ООН, касающихся этого города».
«Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности, участника «квартета» международных посредников по БВУ во взаимодействии с региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», – добавила она.
Столкновения палестинцев и израильтян продолжаются уже несколько дней. По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, в стычках с сотрудниками правоохранительных органов Израиля в Восточном Иерусалиме пострадали не менее 612 палестинцев.
МИД Израиля призвал мировое сообщество осудить правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС за продолжающиеся ракетные обстрелы израильских городов. В ведомстве заявили, что «ХАМАС запускает ракеты из гражданских районов в секторе Газа, намеренно направляя их на израильских мирных жителей» Кроме того, МИД Израиля сообщил, что в результате обстрела палестинскими радикалами израильского города Ашкелон погибли два мирных жителя. Израиль ответил на запущенные из сектора Газа 200 ракет.
В воскресенье группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) предъявила властям Израиля ультиматум, потребовав в течение двух часов отвести полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. После этого Израиль начал выводить силовиков из мечети Аль-Акса.
Во вторник армия обороны Израиля объявила призыв 5 тыс. военнослужащих резерва из-за эскалации ситуации вокруг сектора Газа.
Политика,Мария Захарова,Хамас,ЦАХАЛ,Совбез ООН,ООН,Москва,Иерусалим,
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