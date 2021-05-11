МИД обратился к сторонам палестино-израильского конфликта

«В Москве с глубокой озабоченностью воспринимают такое опасное развитие событий. Решительно осуждаем нападения на мирных граждан независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Призываем стороны проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, чреватых дальнейшей эскалацией напряженности», – приводятся на сайте МИД слова Захаровой.
«Россия в качестве постоянного члена Совета Безопасности, участника «квартета» международных посредников по БВУ во взаимодействии с региональными и международными сторонами будет последовательно добиваться комплексного и устойчивого урегулирования в соответствии с резолюциями СБ ООН, предусматривающими создание двух государств – Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности», – добавила она.