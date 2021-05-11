В Госдуме прокомментировали обвинения против Медведчука и Козака

По ее словам, для президента Украины Владимира Зеленского эти действия являются саморазоблачением.

Депутат добавила, что празднование 9 мая на Украине показало, что миллионы людей не приемлют националистическую диктатуру, и их симпатии принадлежат "Оппозиционной платформе".