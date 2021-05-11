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В Госдуме прокомментировали обвинения против Медведчука и Козака

Газета.Ru
1 час назад
Депутат Госдумы Елена Панина заявила, что обвинения в госизмене, выдвинутые на Украине против депутатов Верховной рады Виктора Медведчука и Тараса Козака являются еще одним шагом на пути превращения страны в тоталитарное государство. Об этом сообщает РИА "Новости".
В Госдуме прокомментировали обвинения против Медведчука и Козака
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Тот факт, что репрессии против Медведчука и его соратников начались сразу после приезда шефа госдепа США Блинкена в Киев и переговоров с Зеленским, едва ли является случайностью. Есть все основания полагать, что уничтожение политической оппозиции на Украине является результатом "ручного управления" со стороны США", - сказала Панина.
По ее словам, для президента Украины Владимира Зеленского эти действия являются саморазоблачением.
"Выдвигаясь в президенты, он обещал наказать Порошенко, олицетворявшего кровь и войну. Вместо этого он делает прямо противоположное – организует репрессии против Медвдечука, пытавшегося войну остановить", - сказала Панина.
Депутат добавила, что празднование 9 мая на Украине показало, что миллионы людей не приемлют националистическую диктатуру, и их симпатии принадлежат "Оппозиционной платформе".
"На этом фоне Зеленский чувствует, что почва уходит у него из-под ног, и пытается устранить главного политического конкурента", - сказала Панина.
Ранее депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко назвал политическими репрессиями обвинения Медведчука и Козака в госизмене. Во вторник, 11 мая, в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников. Как сообщалось, по этому адресу он временно проживает со своей семьей, так как в его основном доме в пригороде украинской столицы проходит ремонт. До этого стало известно, что депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.
Политика,Тарас Козак,Владимир Зеленский,Елена Панина,Юрий Бойко,Виктор Медведчук,Верховная Рада,Госдума,Госдеп США,Киев,Украина,
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