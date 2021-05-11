В Госдуме прокомментировали обвинения против Медведчука и Козака

Ранее депутат Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко
назвал политическими репрессиями обвинения Медведчука и Козака в госизмене. Во вторник, 11 мая, в доме Медведчука прошли обыски. Они проводились в доме политика в Киеве, на улице Монтажников. Как сообщалось, по этому адресу он временно проживает со своей семьей, так как в его основном доме в пригороде украинской столицы проходит ремонт. До этого стало известно, что депутатов Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака заподозрили в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.