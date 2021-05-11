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Путин наградил главу Крыма

Lenta.ru
1 час назад
Президент России Владимир Путин наградил главу Крыма Сергея Аксенова орденом Александра Невского. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Путин наградил главу Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как следует из документа, Аксенов получил награду за «большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым».
Ранее в апреле сообщалось, что Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Согласно тексту документа, политик удостоен награды за активную законотворческую деятельность, а также за большой вклад в укрепление российской государственности и развитие парламентаризма в стране.
Политика,Александр Невский,Владимир Жириновский,Сергей Аксенов,Владимир Путин,ЛДПР,Республика Крым,
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