Путин наградил главу Крыма

Как следует из документа, Аксенов получил награду за «большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым».

Согласно тексту документа, политик удостоен награды за активную законотворческую деятельность, а также за большой вклад в укрепление российской государственности и развитие парламентаризма в стране.