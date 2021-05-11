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Россия объявила румынского дипломата персоной нон грата

Lenta.ruиещё 15
39 минут назад
Россия объявила помощника атташе по вопросам обороны посольства Румынии в Москве персоной нон грата. Дипломату предписано уехать из страны в течение 72 часов. Об этом сообщается на сайте МИД России.
Россия объявила румынского дипломата персоной нон грата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля с.г. "persona non grata" помощника военного атташе при Посольстве России в Бухаресте», — сказано в публикации.
26 апреля Румыния объявила персоной нон грата одного российского дипломата — заместителя военного атташе посольства Алексея Гришаева. Его обвиняют в действиях, противоречащих положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях.
18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице.
Также Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году. Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Латвия, Литва и Эстония.
Политика,Руслан Боширов,Александр Петров,Москва,Россия,Румыния,
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