В Совфеде предложили ужесточить контроль над компьютерными играми

Член Совфеда Александр Башкин предложил усилить контроль за содержанием компьютерных игр, так как в них героизируется насилие, которое может приводить к таким трагедиям, как произошедшая во вторник в Казани , передает РИА "Новости".

По его мнению, в сфере интернета следует "усилить меры, ужесточить контроль", в частности, за компьютерными играми, которые воспевают насилие.

"Возможно, подумать о распространении на них понятия "желательный и нежелательный контент", - сказал Башкин.

Он отметил, что к трагедиям, подобным произошедшей во вторник в Казани, зачастую приводит интернет-среда, в частности криминальная субкультура в сети, компьютерные игры. Как указал сенатор, в таких играх "летают ошметки мяса", "брызги крови" и присутствует "сплошное насилие".

Он считает, что это может быть "крайне опасно" для еще не сформировавшейся подростковой психики. Кроме того, Башкин заявил, что необходимо усилить контроль за выдачей разрешений на оружие, его хранение и использование.

"Исключить оружие из гражданского оборота, как это хотелось бы, возможно, многим, нельзя, но здесь нам предстоит совершенствовать и совершенствовать законодательство", - сказал Башкин.