Хинштейн сообщил об отсутствии охраны в казанской школе

«Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии», - пояснил он.
Парламентарий также отметил, что разрешение на хранение огнестрельного оружия было выдано подозреваемому в нападении на школу Ильназу Галявиеву практически накануне трагедии - 28 апреля.
«Рамблер» писал, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что двое неизвестных мужчин ворвались в здание школы 175 в Казани и начали стрелять. Сообщалось, что одного ликвидировали силовики, второй был задержан. Однако позднее в Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что нападавший был один, он задержан.
Также в НАК отметили, что в результате нападения на школу погибли семь детей, ранения получили 16 детей и сотрудников гимназии.