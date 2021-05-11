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В Госдуме заявили об отсутствии охраны в казанской школе

Алиса Селезнёва
1 час назад
Охрана в школе 175 Казани, где произошла стрельба, отсутствовала. Была установлена только тревожная кнопка, об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Хинштейн сообщил об отсутствии охраны в казанской школе
Фото: ТАССТАСС
«Была установлена только тревожная кнопка, соединенная с ПЦО. Именно поэтому первыми на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии», - пояснил он.
Парламентарий также отметил, что разрешение на хранение огнестрельного оружия было выдано подозреваемому в нападении на школу Ильназу Галявиеву практически накануне трагедии - 28 апреля.
«Рамблер» писал, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что двое неизвестных мужчин ворвались в здание школы 175 в Казани и начали стрелять. Сообщалось, что одного ликвидировали силовики, второй был задержан. Однако позднее в Национальном антитеррористическом комитете уточнили, что нападавший был один, он задержан.
Также в НАК отметили, что в результате нападения на школу погибли семь детей, ранения получили 16 детей и сотрудников гимназии.
Политика,Общество,Александр Хинштейн,Росгвардия,НАК,Госдума,Казань,
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