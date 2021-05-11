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Кремль прокомментировал рост публичной активности Путина

Деловая газета "Взгляд"иещё 8
51 минуту назад
Публичная активность президента Владимира Путина растет, но ограничения остаются в силе на фоне пандемии, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Кремль высказался о росте публичной активности Путина
Фото: ТАССТАСС
«Вы видите, что такая публичная активность президента, она растет, активизируется, но вместе с тем ограничения все равно остаются в силе и остаются в силе рекомендации эпидемиологов. Этим рекомендациям все будут следовать и при проведении международных мероприятий, и каких-то мероприятий с участием большого количества людей», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будут ли отменяться карантинные меры для тех, кто встречается с президентом, и изменится ли его график, формат проводимых мероприятий в связи с выработкой иммунитета к коронавирусу у главы государства.
Он добавил, что, с одной стороны, активность будет возрастать и дальше, но с другой стороны, пока действуют ограничения, они будут применяться в том объеме, в котором будет рекомендовано специалистами.
На уточняющий вопрос, с чем связаны рекомендации специалистов по поводу ограничений общения президента, Песков ответил, что «они связаны с сохранением эпидемиологической опасности и с продолжающейся пандемией».
Напомним, в понедельник Путин вышел на лед под традиционным для него номером 11 в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Новости,
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