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Кремль: Путин поручил Мурашко и Кравцову направиться в Казань после трагедии в школе

Вечерняя Москва
2 часа назад
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и министру просвещения РФ Сергею Кравцову вылететь в Казань после трагедии в школе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 11 мая.
Путин поручил Мурашко и Кравцову направиться в Казань
Фото: ТАССТАСС
Новость дополняется.
Политика,Михаил Мурашко,Сергей Кравцов,Владимир Путин,Россия,Казань,
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