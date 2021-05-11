Мастерски переигрывает западных коллег: Аналитик из США о Лаврове

«Он мастерски их переигрывает: к примеру, [верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности] Жозепа Борреля, слишком доверчивого [бывшего госсекретаря и спецпосланника президента США по климату] Джона Керри или чересчур самоуверенную [экс-госсекретаря США] Хиллари Клинтон», — заявил Роган.

Он также назвал некоторых западных дипломатов «глупыми коллегами» Лаврова. Оппоненты, в частности, могут проигрывать ему из-за последовательной риторики.

7 мая Лавров выступил на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН , где заговорил об угрозах применения силы. По его словам, ведущие страны Запада пытаются «повернуть вспять» процесс формирования полицентричного мира. Для этого они продвигают концепцию так называемого «порядка, основанного на правилах», которая призвана подменить международное право.

Москва призывает страны следовать принципам Устава ООН при выстраивании внешнеполитической линии и разрешении международных споров. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН "Поддержание многосторонности и ооноцентричной системы международных отношений".

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"Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава, обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силой или ее применение. Это особенно важно на нынешнем этапе непростого становления многополярной системы международных отношений", - сказал он.

Лавров заявил о необходимости сохранения признаваемой всеми международно-правовой основы для выстраивания устойчивого баланса интересов, отвечающего новым реалиям в условиях объективного укрепления новых центров экономического роста, финансового и политического влияния.

У стран Европейского союза на фоне введения односторонних санкций появилась новая мания безнаказанности. Об этом 6 мая заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Армению.

Лавров отметил, что череда ограничений со стороны европейских государств продолжается и Россия не будет оставлять такие выпады без ответа.

«Манера прибегать к односторонним рестрикциям в обход Совета Безопасности ООН становится заразительной. Соединенные Штаты эту моду ввели, а Евросоюз, по-моему, так охотно ее подхватил», — подчеркнул министр.

Также Лавров считает, что за последнее время Европейский союз «разрушил всю архитектуру отношений» с Россией. По его словам, заявления ЕС о нелегитимности ответных действий Москвы «означает лишь одно: Евросоюз считает, что ему все дозволено».

«Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я начинаю думать, что помимо этого ощущения вседозволенности и непогрешимости Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией — полной безнаказанности», — подчеркнул глава МИД России. Он также заявил, что подобные шаги ЕС тупиковые.

30 апреля МИД России включил в черный список лиц, которым запрещен въезд в Россию, главу Европарламента Давида Марию Сассоли, а также еще семерых граждан стран, входящих в Евросоюз.

В ведомстве назвали включение этих людей в черный список ответом на санкции Евросоюза в отношении шестерых россиян, которые были приняты 2 и 22 марта.

Накануне министры иностранных дел Группы семи (G7) выступили за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, но намерены продолжать укреплять свои коллективные возможности перед Москвой.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что «сосредоточение российских войск на границе с Украиной» является отрицательным примером «продолжающегося безответственного и дестабилизирующего поведения России». Также в G7 обратили внимание на блокирование доступа к части Черного моря и выразили «глубокую озабоченность».

Попытки насаждения в мировых делах тоталитаризма, которые предпринимают США, ЕС и другие союзники, являются недопустимыми. Об этом 7 мая сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе выступления на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН «Поддержание многосторонности и ооноцентричной системы международных отношений».

«Считаем (власти России — прим. ИА REGNUM) недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми все шире пользуются наши западные коллеги», — сказал Лавров.

По его словам, незаконные односторонние ограничительные меры, которые вводятся без каких-либо международных правовых оснований, можно назвать примером подобных действий.

Глава МИД РФ добавил, что западные деятели, открыто подрывая международное право, не стесняются утверждать, что противодействие попыткам РФ и Китая «изменить порядок, основанный на правилах», должно быть главной задачей мировой политики. По его словам, по итогам министерского заседания «семерки» в Лондоне на днях прозвучали именно такие заявления.

«Подмена понятий уже произошла», — отметил Лавров.

По его словам, Запад, который требует от всех выполнять свои «правила» и соблюдать установленный им «порядок», более не озабочен нормами международного права.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «тупой» линию Вашингтона в отношении Москвы, добавив, что она не приносит никакого результата.

«Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется абсолютно тупиковая линия США в отношении России, а, может быть, даже тупая, которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Лавров также указал, что США и их союзники – ненадежные партнеры, и Москва не может зависеть от их настроений. «Мы должны полагаться на себя, потому что ни США, ни их союзники – не надежные партнеры, и в ключевых для жизнеобеспечения государства областях мы не можем полагаться на их настроения и на то, с какой ноги они встают с утра», – сказал он.

Агрессивность и непредсказуемость и политического курса Вашингтона в отношении Москвы позволяет использовать фактически любой лексикон для его описания. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , прокомментировав заявления главы российского МИД Сергея Лаврова, назвавшего "тупой" линию США в политике по отношению к России.

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