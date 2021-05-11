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Президент Татарстана выехал на место стрельбы в школе в Казани

RT на русском
19 минут назад
Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место стрельбы в школе в Казани.
Президент Татарстана выехал на место стрельбы в Казани
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
«Президент выехал на место», — сказала она.
Ранее из школы в Казани, где неизвестные, предположительно, открыли стрельбу, начали эвакуацию детей. На место происшествия направили 21 бригаду скорой помощи.
По данным источника ТАСС, погибли семь человек: учитель и шестеро детей.
Политика,Рустам Минниханов,Республика Татарстан,Казань,
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