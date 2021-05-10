Елена Драпеко: "Ветеранам деньги не нужны"

Российским ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) не нужны деньги, заявила депутат Госдумы Елена Драпеко . По её словам, пожилые люди больше нуждаются в услугах, которые и оказывает государство.

Фото: duma.gov.ru, CC BY 4.0 duma.gov.ru, CC BY 4.0

В начале мая стало известно , что в России выплаты ветеранам ВОВ существенно ниже, чем в Узбекистане и Казахстане. В частности, казахстанские ветераны в этом году получили 140 000 рублей (в столице Нур-Султане — 174 000 рублей), узбекистанские — 85 300 рублей. В России же единовременная выплата ветеранам составляет 10 000 рублей.

Отвечая на вопрос «Собеседника» о размерах выплат ветеранам к Дню Победы, Драпеко отметила , что Россия выделяет «те деньги, которые может выделять». Она подчеркнула, что в России живёт гораздо больше участников ВОВ, чем в соседних странах.

«У нас очень трудная экономическая ситуация, на самом деле. У нас очень мало денег и очень большие социальные обязательства. Я считаю, что дело не в наличных деньгах, которые выдаются ветеранам, а в обеспечении его бесплатными лекарствами, социальной помощью, в случае необходимости, чтобы были социальные работники, которые за ним будут ухаживать. Ему (ветерану ВОВ) не деньги нужны, ему нужны услуги. И вот это мы должны обеспечить», — сказала Драпеко.

Депутат добавила, что Россия помогает ветеранам ежедневно, а не разово. В частности, они освобождены от оплаты проезда в транспорте, а в Москве «вообще ветераны бесплатно ездят куда хотят». В целом в РФ участники войны освобождены от многих обязательных платежей, резюмировала Драпеко.