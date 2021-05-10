В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российский депутат заявила, что ветеранам не нужны деньги

Секрет Фирмыиещё 1
11 часов назад
Российским ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) не нужны деньги, заявила депутат Госдумы Елена Драпеко. По её словам, пожилые люди больше нуждаются в услугах, которые и оказывает государство.
Елена Драпеко: "Ветеранам деньги не нужны"
Фото: duma.gov.ru, CC BY 4.0duma.gov.ru, CC BY 4.0
В начале мая стало известно , что в России выплаты ветеранам ВОВ существенно ниже, чем в Узбекистане и Казахстане. В частности, казахстанские ветераны в этом году получили 140 000 рублей (в столице Нур-Султане — 174 000 рублей), узбекистанские — 85 300 рублей. В России же единовременная выплата ветеранам составляет 10 000 рублей.
Отвечая на вопрос «Собеседника» о размерах выплат ветеранам к Дню Победы, Драпеко отметила , что Россия выделяет «те деньги, которые может выделять». Она подчеркнула, что в России живёт гораздо больше участников ВОВ, чем в соседних странах.
«У нас очень трудная экономическая ситуация, на самом деле. У нас очень мало денег и очень большие социальные обязательства. Я считаю, что дело не в наличных деньгах, которые выдаются ветеранам, а в обеспечении его бесплатными лекарствами, социальной помощью, в случае необходимости, чтобы были социальные работники, которые за ним будут ухаживать. Ему (ветерану ВОВ) не деньги нужны, ему нужны услуги. И вот это мы должны обеспечить», — сказала Драпеко.
Депутат добавила, что Россия помогает ветеранам ежедневно, а не разово. В частности, они освобождены от оплаты проезда в транспорте, а в Москве «вообще ветераны бесплатно ездят куда хотят». В целом в РФ участники войны освобождены от многих обязательных платежей, резюмировала Драпеко.
Ранее сообщалось , что в Туркменистане ветеранов обязали заплатить за подарки от президента. Такую практику в стране применяют второй год подряд. При этом половину взноса власти забрали на другие нужды.
Политика,Елена Драпеко,Пенсионный фонд РФ,Госдума,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители