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Кремль заявил о непричастности России к кибератаке на трубопровод в США

Lenta.ruиещё 7
14 минут назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Москва непричастна к хакерской атаке на газопровод Colonial Pipeline в США.
Песков: «Россия не имеет отношения к ЧП в США»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Россия не имеет к этому никакого отношения», — заявил представитель Кремля, комментируя слова президента США Джо Байдена о свидетельствах того, что связанное с этой атакой вирусное ПО может находиться в России.
Песков, отвечая на вопрос о готовности Москвы взаимодействовать с Вашингтоном по этому делу, заявил, что «США отказываются от сотрудничества в противодействии киберпреступности».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что на данный момент у американской разведки нет доказательств того, что Россия участвовала в хакерской атаке на оператора трубопровода Colonial Pipeline. Глава Белого дома заключил, что за кибератакой стоят транснациональные преступные элементы, а не конкретное государство.
8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США.
Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,CNN,ИТАР-ТАСС,Россия,Соединенные Штаты,
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