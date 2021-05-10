Путин раскрыл результаты своей прививки от коронавируса

Глава государства рассказал, что 9 мая он сдал анализы на антитела к коронавирусу. По словам врачей, коэффициент позитивности равен 15.

При этом он вновь не стал уточнять, каким препаратом он вакцинировался.

Российский лидер получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса 23 марта. 14 апреля он сообщил, что сделал второй укол препарата. При этом он не стал раскрывать название вакцины. По его словам, об этом знает только его лечащий врач.