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Путин раскрыл результаты своей прививки от коронавируса

Ювелина Бернст
55 минут назад
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что у него отмечен позитивный результат после вакцинации от COVID-19.
Глава государства рассказал, что 9 мая он сдал анализы на антитела к коронавирусу. По словам врачей, коэффициент позитивности равен 15.
"И как врачи сказали, это результат хороший", - сказал Путин.
При этом он вновь не стал уточнять, каким препаратом он вакцинировался.
Российский лидер получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса 23 марта. 14 апреля он сообщил, что сделал второй укол препарата. При этом он не стал раскрывать название вакцины. По его словам, об этом знает только его лечащий врач.
Политика,Видео,Владимир Путин,
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