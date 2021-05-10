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Путин оценил ситуацию с вакцинацией против COVID-19 в России

Lenta.ruиещё 1
15 минут назад
Ситуация с вакцинацией от COVID-19 в России стабильна, прививку сделали уже порядка 21 миллиона человек, рассказал президент Владимир Путин. Его оценку приводит РИА Новости в понедельник, 10 мая.
Путин оценил ситуацию с вакцинацией против COVID-19 в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«У нас 21,5 миллиона человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — сказал он.
Глава государства призвал к продолжению активной вакцинации населения. Он указал главам регионов на необходимость соблюдать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус.
Также Путин сообщил, что имеет хорошие показатели антител к коронавирусу после пройденной вакцинации. Название препарата, которым привился российский лидер, Кремль уточнять не стал.
6 мая Владимир Путин назвал отечественные вакцины от коронавируса самыми надежными и эффективными в мире и сравнил их с автоматом Калашникова.
Сегодня в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Первым был зарегистрирован препарат «Спутник V», созданный на основе аденовируса человека. После регистрацию прошли «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Последней была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».
Политика,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,
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