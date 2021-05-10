Путин оценил ситуацию с вакцинацией против COVID-19 в России

«У нас 21,5 миллиона человек уже получили прививки. Результаты очень хорошие по стране», — сказал он.

Глава государства призвал к продолжению активной вакцинации населения. Он указал главам регионов на необходимость соблюдать темпы вакцинации и тестирования на коронавирус.

Также Путин сообщил, что имеет хорошие показатели антител к коронавирусу после пройденной вакцинации. Название препарата, которым привился российский лидер, Кремль уточнять не стал.

6 мая Владимир Путин назвал отечественные вакцины от коронавируса самыми надежными и эффективными в мире и сравнил их с автоматом Калашникова.