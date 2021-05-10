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Жириновский призвал разгромить COVID-лаборатории в США

Ura.Ru
16 минут назад
Американцы распространяют коронавирус по всему миру, поэтому российские власти должны действовать силовым методом, уничтожив лаборатории и медцентры. Об этом рассказал депутат Госдумы, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский призвал разгромить COVID-лаборатории США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У нас два пути: или на всю жизнь надеть маску, перчатки и колоться вакцинами, или мы должны их [США] поставить на место. Разгромить все их лаборатории, все их центры, где они готовят будущие микробы, которые они потом распространят», — заявил лидер партии в эфире радио «Комсомольская правда».
Он также отметил, что Америка будет вести инфекционную войну.
«Она [США] провакцинирует свое население, Запад, а всех остальных — Восточную Европы, нас, Африку, Азию — будут травить, чтобы каждый год лишние десятки миллионов уходили из жизни», — резюмировал Жириновский.
Глава ЛДПР делал подобные заявления неоднократно. В начале мая он предлагал сделать российскую внешнюю политику более жесткой. К примеру, нужно давать симметричные ответы странам Запада: высылать дипломатов и применять вооружение. Целью этих действий служит уважение к РФ со стороны других государств.
Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,Госдума,Комсомольская правда,Соединенные Штаты,
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