Жириновский призвал разгромить COVID-лаборатории США

Он также отметил, что Америка будет вести инфекционную войну.

Глава ЛДПР делал подобные заявления неоднократно. В начале мая он предлагал сделать российскую внешнюю политику более жесткой. К примеру, нужно давать симметричные ответы странам Запада: высылать дипломатов и применять вооружение. Целью этих действий служит уважение к РФ со стороны других государств.