Жириновский призвал разгромить COVID-лаборатории США

«У нас два пути: или на всю жизнь надеть маску, перчатки и колоться вакцинами, или мы должны их [США] поставить на место. Разгромить все их лаборатории, все их центры, где они готовят будущие микробы, которые они потом распространят», — заявил лидер партии в эфире радио «Комсомольская правда».
«Она [США] провакцинирует свое население, Запад, а всех остальных — Восточную Европы, нас, Африку, Азию — будут травить, чтобы каждый год лишние десятки миллионов уходили из жизни», — резюмировал Жириновский.