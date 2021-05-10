В США объявили режим ЧС из-за «русской» атаки

Власти Соединенных Штатов власти ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с кибератакой на нефтепровод Colonial Pipeline, пишет «Московский комсомолец».

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Американские СМИ, ссылаясь на источники в сфере кибербезопасности, заподозрили в атаке хакерскую группу DarkSide, «имеющую корни в России ».

Атака на оператора нефтепровода Colonial Pipeline началась 6 мая. Взломщики похитили массив данных, заблокировали компьютеры и потребовали выкуп, сумма которого не разглашается. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели пригрозили слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными.

На следующий день после атаки оператор был вынужден приостановить работу нефтепровода, но позже его деятельность начала постепенно восстанавливаться.

Вашингтон организовал рабочую группу для разработки планов действия при различных сценариях, в том числе на случай перебоев в поставках топлива. В компании заявили, что вернут полную систему в режим онлайн только тогда, когда сочтут, что это безопасно.

Министерство транспорта США объявило о региональной чрезвычайной ситуации в ряде штатов. Эта мера позволит властям организовать доставку топлива и нефтепродуктов в автоцистернах. В частности, водители, перевозящие нефтепродукты, смогут работать в дополнительные часы или с более гибким графиком, чтобы компенсировать нехватку топлива.