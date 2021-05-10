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Пушков рассказал о России в мечтах Байдена

News.ruиещё 1
46 минут назад
Член Совфеда Алексей Пушков описал в Telegram Россию, о которой мечтает президент США Джо Байден.
Пушков рассказал о России в мечтах Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Байден мечтает о России 90-х, то есть о России зависимой и угодливой, похожей на Украину. Но Россию туда не вернуть: это в прошлом, — подчеркнул сенатор.
Он призвал хозяина Белого дома «перестать мечтать» и отметил, что мечты Байдена не сбудутся.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты Америки мечтают, чтобы Россия снова стала замкнутой страной, как это было в период нахождения у власти первого президента РФ Бориса Ельцина в 90-е годы. Об этом заявил журналист турецкого информационного агентства Anadolu Ильяс Кемалоглу.
Политика,Алексей Пушков,Борис Ельцин,Джозеф Байден,Совет Федерации,ИА Anadolu,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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