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Лукашенко принял декрет о Белоруссии на случай своего убийства

Майк Габриелян
25 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал самый необычный декрет в истории страны. В документе объясняется порядок действий государственных органов, если Лукашенко убьют в результате покушения. Об этом сообщает сайт президента.
Лукашенко принял декрет о Белоруссии на случай своего убийства
Фото: ТАССТАСС
Декрет называется «О защите суверенитета и конституционного строя». Он предусматривает, что в случае гибели Лукашенко власть перейдет к Совету Безопасности во главе с премьером. В стране введут чрезвычайное или военное положение, начнется подготовка к выборам президента.
«В случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению», - говорится в документе.
Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.
Декрет Декрет вступил в силу с момента его подписания, 9 мая.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко заявил: ветераны скорее умрут с голоду, чем возьмут деньги у оппозиционных сил.
Политика,Александр Лукашенко,Беларусь,
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