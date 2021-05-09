Лукашенко принял декрет о Белоруссии на случай своего убийства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал самый необычный декрет в истории страны. В документе объясняется порядок действий государственных органов, если Лукашенко убьют в результате покушения. Об этом сообщает сайт президента.

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Декрет называется «О защите суверенитета и конституционного строя». Он предусматривает, что в случае гибели Лукашенко власть перейдет к Совету Безопасности во главе с премьером. В стране введут чрезвычайное или военное положение, начнется подготовка к выборам президента.

«В случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению», - говорится в документе.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Декрет Декрет вступил в силу с момента его подписания, 9 мая.