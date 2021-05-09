Лукашенко принял декрет о Белоруссии на случай своего убийства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
подписал самый необычный декрет в истории страны. В документе объясняется порядок действий государственных органов, если Лукашенко убьют в результате покушения. Об этом сообщает
сайт президента.
Декрет называется «О защите суверенитета и конституционного строя». Он предусматривает, что в случае гибели Лукашенко власть перейдет к Совету Безопасности во главе с премьером. В стране введут чрезвычайное или военное положение, начнется подготовка к выборам президента.
«В случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр. При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению», - говорится в документе.
Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.
Декрет Декрет вступил в силу с момента его подписания, 9 мая.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко заявил: ветераны скорее умрут с голоду, чем возьмут деньги у оппозиционных сил.