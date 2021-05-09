«Коммерсантъ» подсчитал число выходных Путина за год

Газета «Коммерсантъ» проанализировала расписание президента России Владимира Путина
в условиях пандемии коронавируса. За последний год рабочий график главы государства претерпел заметные изменения: командировки и публичные мероприятия почти исчезли, а деловые встречи и переговоры перешли в онлайн-формат.
Фото: kremlin.rukremlin.ru
Журналисты насчитали с 7 мая 2020 года по 7 мая 2021-го 59 выходных у Путина. За исключением работы с документами и переездов президент сделал 737 дел. В то же время Путин не отдыхал в объявленные нерабочими, согласно его же поручениям, дни в мае 2020 года и в мае 2021-го .
В итоге российский лидер посвятил работе 306 дней, в том числе 26 суббот и 24 воскресенья. Из-за ограничений, введённых из-за пандемии COVID-19, большая часть встреч и переговоров с участием Путина в последний год проходит в дистанционном формате.
Чаще всего собеседниками Путина становились руководитель «Роснефти» Игорь Сечин
(четыре раза), Александр Лукашенко (три раза) и глава ЦИК Элла Памфилова
(два раза лично, один раз дистанционно). С мая 2020 года президент ни разу не выезжал за границу.
Он совершил десять поездок, включая четыре командировки в Сочи на переговоры. Для сравнения, только в 2015 году у Путина был 71 рабочий выезд. Кроме того, российский лидер посетил за последний год рекордно мало культурных и светских мероприятий — всего 28 выходов в свет (6 из них в режиме онлайн). В предыдущие годы число подобных мероприятий, как правило, было более 100 в год.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
отмечал , что у главы государства не может быть полноценных выходных и отпуска, поскольку его график ненормированный. Представитель Кремля назвал Путина трудоголиком «в хорошем смысле этого слова».