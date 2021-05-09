«Коммерсантъ» подсчитал число выходных Путина за год

Газета «Коммерсантъ» проанализировала расписание президента России Владимира Путина в условиях пандемии коронавируса. За последний год рабочий график главы государства претерпел заметные изменения: командировки и публичные мероприятия почти исчезли, а деловые встречи и переговоры перешли в онлайн-формат.

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Журналисты насчитали с 7 мая 2020 года по 7 мая 2021-го 59 выходных у Путина. За исключением работы с документами и переездов президент сделал 737 дел. В то же время Путин не отдыхал в объявленные нерабочими, согласно его же поручениям, дни в мае 2020 года и в мае 2021-го .

В итоге российский лидер посвятил работе 306 дней, в том числе 26 суббот и 24 воскресенья. Из-за ограничений, введённых из-за пандемии COVID-19, большая часть встреч и переговоров с участием Путина в последний год проходит в дистанционном формате.

Он совершил десять поездок, включая четыре командировки в Сочи на переговоры. Для сравнения, только в 2015 году у Путина был 71 рабочий выезд. Кроме того, российский лидер посетил за последний год рекордно мало культурных и светских мероприятий — всего 28 выходов в свет (6 из них в режиме онлайн). В предыдущие годы число подобных мероприятий, как правило, было более 100 в год.