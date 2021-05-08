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Володин предрек Евросоюзу крах из-за лжи и «надругательства над могилами»

Ювелина Бернст
1 час назад
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что европейские государства, «построенные на лжи», не смогут долго существовать. Его слова опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
Володин предрек Евросоюзу крах из-за «надругательства над могилами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Володин заявил, что США сейчас «упиваются своей властью и экономикой», но добились этого они этого благодаря советским солдатам, без которых невозможно было выиграть вторую мировую войну.
«Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать», — сказал спикер Госдумы, отметив, что поэтому России необходимо защищать свою историю.
Председатель ГД отметил, что смотреть в будущее можно, лишь опираясь на преемственность поколений и уважение к старшим, а иное носит разрушительный характер.
Поэтому европейские страны, «которые пытаются белое назвать черным, в конечном итоге пострадают сами», считает Володин. Как он выразился: «Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится».
Спикер Госдумы также предупредил, что Россия никогда не простит случаи «надругательства над могилами» и мемориалами солдат Красной армии, погибших в Великой Отечественной войне.
В заключение Володин призвал иностранных политиков не смешивать экономику и историческую память, что может «непоправимо сказаться» на отношения с Россией в будущем.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете публично отождествлять действия Советского Союза и Германии в годы Второй мировой войны.
Политика,Вячеслав Володин,Госдума,ЕС,Соединенные Штаты,
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