Володин предрек Евросоюзу крах из-за «надругательства над могилами»

Фото: РИА Новости РИА Новости

Володин заявил, что США сейчас «упиваются своей властью и экономикой», но добились этого они этого благодаря советским солдатам, без которых невозможно было выиграть вторую мировую войну.

«Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать», — сказал спикер Госдумы, отметив, что поэтому России необходимо защищать свою историю.

Председатель ГД отметил, что смотреть в будущее можно, лишь опираясь на преемственность поколений и уважение к старшим, а иное носит разрушительный характер.

Поэтому европейские страны, «которые пытаются белое назвать черным, в конечном итоге пострадают сами», считает Володин. Как он выразился: «Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится».

Спикер Госдумы также предупредил, что Россия никогда не простит случаи «надругательства над могилами» и мемориалами солдат Красной армии, погибших в Великой Отечественной войне.

В заключение Володин призвал иностранных политиков не смешивать экономику и историческую память, что может «непоправимо сказаться» на отношения с Россией в будущем.