Председатель Госдумы Вячеслав Володин
предупредил, что европейские государства, «построенные на лжи», не смогут долго существовать. Его слова опубликованы
на сайте нижней палаты парламента.
Володин заявил, что США
сейчас «упиваются своей властью и экономикой», но добились этого они этого благодаря советским солдатам, без которых невозможно было выиграть вторую мировую войну.
«Говорили об этом и Черчилль, и Рузвельт. Но как только победа пришла и зажили хорошо, историю стали переписывать», — сказал спикер Госдумы, отметив, что поэтому России необходимо защищать свою историю.
Председатель ГД отметил, что смотреть в будущее можно, лишь опираясь на преемственность поколений и уважение к старшим, а иное носит разрушительный характер.
Поэтому европейские страны, «которые пытаются белое назвать черным, в конечном итоге пострадают сами», считает Володин. Как он выразился: «Тот, кто построил государство на лжи, должен понимать, что это все недолго держится».
Спикер Госдумы также предупредил, что Россия никогда не простит случаи «надругательства над могилами» и мемориалами солдат Красной армии, погибших в Великой Отечественной войне.
В заключение Володин призвал иностранных политиков не смешивать экономику и историческую память, что может «непоправимо сказаться» на отношения с Россией в будущем.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете публично отождествлять действия Советского Союза и Германии в годы Второй мировой войны.