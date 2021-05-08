Украину решили не звать на саммит НАТО

«Нынешний саммит НАТО 14 июня будут проведен без участия стран-партнеров альянса, к которым среди прочих относится и Украина», – заявил Жовква.
«Главный американский дипломат сразу применил к украинским чиновникам метод «жесткой любви» (по выражению The Washington Post), сначала задав хорошую трёпку, а только потом «поцеловал в темечко» на прощание. Затем был удар по имиджу «Незалежной» с помощью «исправленной» задним числом стенограммы с перечеркнутыми словами о согласии США на вступление Украины в НАТО», - пишет издание.