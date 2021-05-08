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Украину решили не звать на саммит НАТО

Майк Габриелян
46 минут назад
Украину не пригласили на саммит Североатлантического альянса. Зеленский и другие посланцы Киева не будут присутствовать на заседании НАТО. Об этом сообщил представитель офиса украинского президента Игорь Жовква, передает «Газета.Ru».
Украину решили не звать на саммит НАТО
Фото: ТАССТАСС
«Нынешний саммит НАТО 14 июня будут проведен без участия стран-партнеров альянса, к которым среди прочих относится и Украина», – заявил Жовква.
В офисе Зеленского надеются, что на саммите обсудят желание киевских чиновников вступить в НАТО и решение о намерениях будет зафиксировано в итоговом документе.
Решение не пускать Киев на саммит не было случайно, считают эксперты «Военного обозрения». Визит госсекретаря США Энтони Блинкена стал холодным душем для киевских чиновников.
«Главный американский дипломат сразу применил к украинским чиновникам метод «жесткой любви» (по выражению The Washington Post), сначала задав хорошую трёпку, а только потом «поцеловал в темечко» на прощание. Затем был удар по имиджу «Незалежной» с помощью «исправленной» задним числом стенограммы с перечеркнутыми словами о согласии США на вступление Украины в НАТО», - пишет издание.
В администрации США правку в тексте объяснили тем, что слова не отражают официальной политики Вашингтона. Это стало неприятным сюрпризом для Киева, который несколько лет утверждает, что США готовы помочь Украине вступить в НАТО.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперт заявил: НАТО не сможет принять Украину, пока не решен конфликт Киева с ДНР и ЛНР.
Политика,Энтони Блинкен,НАТО,Администрация США,Военное обозрение,Washington Post,Киев,Украина,
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