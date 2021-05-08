В Госдуме предсказали новый кризис между Россией и ЕС

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабишпопросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов во Врбетице 16 октября 2014-го. В причастности обвиняют российские спецслужбы.
Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУСергея Скрипаля.
Генпрокурор Чехии Павел Земандопустил, что дело о взрывах в 2014 году складов боеприпасов во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.