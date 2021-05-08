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В Госдуме предсказали новый политический кризис между Россией и ЕС

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий предсказал, что между Россией и Чехией начнется новый политический кризис. Об этом он написал в своем Twitter.
В Госдуме предсказали новый кризис между Россией и ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, кризис провоцирует Чехия.
«Демарш на пустом месте в знак солидарности с очередным "highly likely"-шоу станет еще одним шагом к свертыванию диалога с Москвой. Надеюсь, в Брюсселе это осознают», — заключил он.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны ЕС выслать «хотя бы по одному российскому дипломату» из-за взрывов во Врбетице 16 октября 2014-го. В причастности обвиняют российские спецслужбы.
Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.
Генпрокурор Чехии Павел Земан допустил, что дело о взрывах в 2014 году складов боеприпасов во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.
Политика,Павел Земан,Руслан Боширов,Сергей Скрипаль,Андрей Бабиш,Александр Петров,Леонид Слуцкий,ГРУ,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,ЕС,Россия,
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