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«В стране беда»: депутат Рады обратился к украинцам перед 9 мая

Ювелина Бернст
46 минут назад
Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович обратился к украинцам в преддверии Дня Победы. Свое обращение он опубликовал на сайте фракции.
«В стране беда»: депутат Рады обратился к украинцам перед 9 мая
Фото: ТАССТАСС
Пока украинские власти закрывают оппозиционные телеканалы, остаются каналы, «пропагандирующие ненависть и прославляющие не тех "героев"», заявил политик. Он выразил сожаление из-за того, что для Украины актуальна тема фашизма.
«С одной стороны победила, как я это называю, "идеология 23-х процентов" — когда убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их "май 45-го"», - сказал парламентарий, отметив, что с этим нужно бороться.
Как выразился Рабинович, «в стране беда», поскольку на Украине нищенствуют не только ветераны, но и остальные граждане. Украинцы бегут из страны, в попытках «хоть как-то выжить, но не благодаря государству, а вопреки ему», добавил депутат.
Парламентарий рассказал, что его фракция организовала в Раде показ советского фильма «В бой идут одни старики», поскольку «половина народных депутатов не знает историю своей страны, либо просто бредит». Сам Рабинович планирует начать праздновать 9 мая с самого утра.
Ранее украинские нацисты пригрозили пройти по руинам Москвы.
Политика,Вадим Рабинович,Верховная Рада,
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