Лавров обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма

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Он призвал все страны при выстраивании внешней политики следовать целям и принципам устава ООН , обеспечивать равенство государств, не вмешиваться во внутренние дела государств, урегулировать споры политико-дипломатическими средствами, а также отказаться от угрозы силы и её применения. Дипломат считает, что западные страны хотят повернуть вспять процесс формирования полицентричного мира.

Для этого продвигается концепция так называемого порядка, основанного на правилах, — концепция, задуманная как подмена международного права, — сказал он, добавив, что такие правила создают в закрытых форматах, а потом «навязываются всем остальным».

Он считает, что действия других стран в обход ООН направлены на «узурпацию процесса принятия решений, претендующих на глобальное применение». Один из примеров «методов диктата» западных стран, по его словам, — практика односторонних санкций, которые вводятся без правовых оснований.

Считаем недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми всё шире пользуются наши западные коллеги — прежде всего Соединённые Штаты, Евросоюз и другие союзники, отвергая на международной арене все принципы демократии и многосторонности, — добавил Лавров.

Он заявил, что западные страны не озабочены нормами международного права, но требуют от всех соблюдать установленный ими порядок.

Ранее Лавров прокомментировал угрозы Евросоюза ввести в отношении России новые санкции. По его словам, это заведёт в никуда отношения между Москвой и Брюсселем.