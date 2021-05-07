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Лавров обвинил США и ЕС в насаждении тоталитаризма

Газета.Ruиещё 10
38 минут назад
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает недопустимыми попытки США и ЕС насадить тоталитаризм. Как сообщает РИА "Новости", об этом министр заявил на онлайн-заседании СБ ООН. В качестве примера Лавров привел незаконные односторонние санкции, "которые вводятся без каких-либо международных правовых оснований". "В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции", — сказал Лавров. По словам Лаврова, страны Запада пытаются остановить формирование полицентричного мира. Для этого, по словам министра, "продвигается концепция так называемого "порядка, основанного на правилах", задуманная как подмена международного права. Лавров добавил, что Россия считает вредными любые действия в обход Устава ООН, направленные на узурпацию процесса принятия решений. "Запад более не озабочен нормами международного права и теперь требует от всех выполнять свои правила и соблюдать установленный им порядок", — сказал министр.
Лавров назвал недопустимым насаждение тоталитаризма со стороны США и ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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