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Жириновский пригрозил применить вооруженные силы РФ против Запада

Ura.Ru
58 минут назад
Внешняя политика России должна стать более жесткой. В частности, нужно давать симметричные ответы странам Запада: высылать дипломатов, применять вооружение. Это следует делать, чтобы другие страны боялись России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
«Надо стараться более жесткой сделать нашу внешнюю политику. Чехия выслала 18 российских дипломатов, а мы — 20. Вот сейчас с Байденом будет встреча, с кем-то еще из руководства натовских стран. Сказать: теперь мы будем вынуждены действовать не только дипломатическими и экономическими мерами, но и будем вынуждены применять вооруженные силы», — рассказал он корреспонденту «Политнавигатора».
Лидер партии также отметил, что благодаря этим мерам отношения между РФ и другими странами резко наладятся.
«А они испугаются, они могут резко поменять свой стиль, изменить свою внешнюю политику. В любом случае, станут лучше относиться к России», — пояснил политик.
Жириновский делает уже не первое подобное заявление. Ранее он высказал мнение, что Россия должна устроить силовой захват Украины и присоединить ее к своим территориям. В его понимании, для этого потребуется лишь 24 часа, приводит данные Vse42.ru. Политик также убежден, что Россия уничтожит Украину, если Киев будет устраивать провокации против РФ.
Политика,Видео,Владимир Жириновский,ЛДПР,Россия,Чешская Республика,
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