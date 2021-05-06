Жириновский делает уже не первое подобное заявление. Ранее он высказал мнение, что Россия должна устроить силовой захват Украины и присоединить ее к своим территориям. В его понимании, для этого потребуется лишь 24 часа, приводит данные Vse42.ru. Политик также убежден, что Россия уничтожит Украину, если Киев будет устраивать провокации против РФ.