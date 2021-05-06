«Надо стараться более жесткой сделать нашу внешнюю политику. Чехия выслала 18 российских дипломатов, а мы — 20. Вот сейчас с Байденом будет встреча, с кем-то еще из руководства натовских стран. Сказать: теперь мы будем вынуждены действовать не только дипломатическими и экономическими мерами, но и будем вынуждены применять вооруженные силы», — рассказал он корреспонденту «Политнавигатора».
«А они испугаются, они могут резко поменять свой стиль, изменить свою внешнюю политику. В любом случае, станут лучше относиться к России», — пояснил политик.