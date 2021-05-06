Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России

44-летний Рамзан Кадыров является главным губернатором-долгожителем России: после апрельских перестановок
в губернаторском корпусе он стал лидером по продолжительности работы на посту главы региона. Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года. В прессе и социальных сетях регулярно появляются слухи о его возможном переходе в федеральную власть: так, в мае 2019-го сообщалось, что политик может быть назначен вице-премьером и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, однако сам Кадыров это опроверг.