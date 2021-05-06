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Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России

Lenta.ru
2 часа назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в России «самый лучший президент в мире». Так политик ответил на вопрос о желании стать главой государства, сообщает ЧГТРК «Грозный».
Кадыров ответил на вопрос о желании стать президентом России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Лучший президент, лучший человек. Мудрый политик, дальновидный и харизматичный. Поэтому, мы будем поддерживать нашего президента», — сказал Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram-аккаунте своего сына Адама.
Отвечая на вопрос о своих дальнейших планах, глава Чечни заявил, что намерен служить Всевышнему и своему народу. «Я раб Всевышнего и слуга своего народа, другого и не может быть», — резюмировал Кадыров.
44-летний Рамзан Кадыров является главным губернатором-долгожителем России: после апрельских перестановок в губернаторском корпусе он стал лидером по продолжительности работы на посту главы региона. Кадыров руководит Чечней с апреля 2007 года. В прессе и социальных сетях регулярно появляются слухи о его возможном переходе в федеральную власть: так, в мае 2019-го сообщалось, что политик может быть назначен вице-премьером и полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, однако сам Кадыров это опроверг.
Политика,Рамзан Кадыров,Чеченская Республика,Россия,
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