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Опубликован рейтинг влияния российских губернаторов

News.ruиещё 2
54 минуты назад
Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав субъектов в апреле. Самым влиятельным вновь стал мэр Москвы Сергей Собянин, второе и третье место у главы Чечни Рамзана Кадырова и президента Татарстана Рустама Минниханова, пишут «Известия».
Опубликован рейтинг влияния губернаторов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Последние три места занимают глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Орловской области Андрей Клычков и глава Владимирской области Владимир Сипягин. Эксперты оценивали глав регионов исходя из упоминания в послании Владимира Путина Федеральному собранию, ротации, конфликтов, планов по развитию инфраструктуры и другим критериям.
Позиции губернаторов обусловлены их отношениями с федеральным центром: чем они лучше выстроены, тем более у субъектов средств и влияния. В первую десятку также попали глава Тульской области Александр Дёмин, губернатор Тюменской области Александр Моор, руководитель Московской области Андрей Воробьёв, глава Самарской области Дмитрий Азаров, Санкт-Петербурга — Александр Беглов, губернаторы Ленинградской области Александр Дроздов и Приморского края Олег Кожемяко.
Эксперты АПЭК считают, что первые места Собянина и Минниханова обусловлены масштабом регионов и экономики, а также их уникальным влиянием в органах власти. Что касается Кадырова, он занял третье место исключительно из-за особого позиционирования в отношениях с федеральным центром.
Передвинулся с 12-го на 11-е место глава Калининградской области Антон Алиханов после указания Путина на необходимость укрепления туриндустрии региона в рамках программы льготных кредитов. Поднялся с 19-го на 15-е место глава Новгородской области Андрей Никитин после рабочей встречи губернатора с президентом.
С 8-го на 7-е место поднялся глава Самарской области Дмитрий Азаров — регион стал лидером по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», с 10-го на 9-е место перешёл губернатор Ленинградской области Александр Дроздов после того, как вице-премьер Виктория Абрамченко побывала в регионе с рабочей поездкой.
Опустился с 14-го на 18-е место глава Крыма Сергей Аксёнов на фоне обысков с мэрии Евпатории и задержания начальника департамента земельных и имущественных отношений.
Как сообщалось ранее, ни в одном широко распространённом отрицательном рейтинге губернаторов не было имени Ивана Белозерцева. Среди региональных лидеров, которых уважаемые эксперты усиленно отправляли в отставку, также не фигурировал пензенский начальник.
Политика,Владимир Сипягин,Валентин Коновалов,Александр Моор,Виктория Абрамченко,Антон Алиханов,Дмитрий Азаров,Александр Дроздов,Андрей Никитин,Александр Демин,Андрей Клычков,Иван Белозерцев,Олег Кожемяко,Александр Беглов,Рустам Минниханов,Сергей Аксенов,Андрей Воробьев,Сергей Собянин,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,газета "Известия",Республика Татарстан,Республика Хакасия,Орловская Область,Тульская Область,Владимирская Область,Чеченская Республика,Москва,
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