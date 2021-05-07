Опубликован рейтинг влияния губернаторов

Эксперты АПЭК считают, что первые места Собянина и Минниханова обусловлены масштабом регионов и экономики, а также их уникальным влиянием в органах власти. Что касается Кадырова, он занял третье место исключительно из-за особого позиционирования в отношениях с федеральным центром.