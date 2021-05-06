Лаврова возмутило заявление о «подаренных» Казахстану территориях

«Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями, есть политики, которые считают, что, если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажем, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забыли. Знаете, как у нас говорят: „Не важно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали“. Может быть, они из этой „оперы“», — прокомментировал заявление Никонова Лавров в интервью казахстанскому агентству «ХАБАР».