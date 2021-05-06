Лаврова возмутило заявление о «подаренных» Казахстану территориях

Глава МИД также подчеркнул, что Россия и Казахстан, согласно договоренностям, уважают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Поэтому от высших должностных чинов РФ, определяющих взаимоотношение между двумя странами, никогда не прозвучит высказывания, в которых подвергаются сомнению достигнутые договоренности.