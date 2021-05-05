Лидер Таджикистана посетит парад Победы в Москве

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По словам представителей Рахмона, в российскую столицу президент отправится сразу после торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе.

Вместе с Рахмоном участие в параде, посвященном 76-летию Победы, примут таджикистанские чиновники.

Как писал «Рамблер», ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году гостей из других стран не пригласят на парад Победы в Москву.

Песков объяснил, что «год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников».