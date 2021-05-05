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Лидер одной из стран СНГ посетит парад Победы в Москве

Мария Иванова
1 час назад
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву на 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.
Лидер Таджикистана посетит парад Победы в Москве
Фото: ТАССТАСС
По словам представителей Рахмона, в российскую столицу президент отправится сразу после торжественных мероприятий в парке Победы в Душанбе.
Вместе с Рахмоном участие в параде, посвященном 76-летию Победы, примут таджикистанские чиновники.
Как писал «Рамблер», ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в 2021 году гостей из других стран не пригласят на парад Победы в Москву.
Песков объяснил, что «год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников».
По его словам, парад пройдет с нюансами, которые ближе ко Дню Победы определят санитарные власти.
Политика,Дмитрий Песков,Эмомали Рахмонов,Москва,Таджикистан,
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