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В Кремле подтвердили встречу Путина и президента Таджикистана накануне Дня Победы

Газета.Ru
2 часа назад
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон встретятся в Москве в субботу, 8 мая. Об этом сообщает ТАСС. По словам представителя Кремля, в ходе встречи главы государств обсудят ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии. "Да. Переговоры планируются накануне Дня Победы в Москве", - ответил Песков на вопрос, будет ли у Путина отдельная встреча с Рахмоном кроме совместного участия в праздничных мероприятиях по случаю 9 мая. Других деталей встречи Путина и Рахмона в настоящий момент не приводится. Ранее стало известно, что таджикистанский президент приедет в российскую столицу и посетит парад Победы. Информацию подтвердили представители Рахмона. Кроме того, президент США Джо Байден выразил надежду на встречу с лидером РФ в июне. В апреле 46-й американский глава во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.
В Кремле подтвердили встречу Путина и президента Таджикистана накануне Дня Победы
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Эмомали Рахмонов,Москва,Киргизия,Таджикистан,
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