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Австрийцы обвинили ЕС в предвзятости к России

ТК «Звезда»иещё 7
14 минут назад
Читатели австрийской газеты Der Standard раскритиковали политику ЕС в отношении России, отметив предвзятость со стороны Брюсселя. Свои комментарии люди оставили под одним из материалов издания, который был посвящен взаимоотношениям РФ и Евросоюза.
«Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует», - написал один из пользователей.
Другой читатель высказал мнение, что Россия не станет терпеть санкции и оскорбления со стороны «верных Соединенным Штатам стран».
«Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не последовало. Захват территорий Палестины - также никаких санкций. Саудовская Аравия - никаких ограничений, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда ограничения были просто смешными. До сих пор нет каких-либо санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС - никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире, желая, чтобы его воспринимали в качестве сильного и объективного партнера», - приводит РИА Новости слова еще одного возмущенного австрийца.
МИД РФ в конце апреля назвал имена восьми европейских чиновников, которым запретили въезд в нашу страну. В ведомстве при этом сообщили, что Москва приняла соответствующее решение в ответ на ограничительные меры в отношении шести россиян, введенные Евросоюзом в марте.
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