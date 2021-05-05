«Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует», - написал один из пользователей.
«Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия, вопреки международному праву, напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не последовало. Захват территорий Палестины - также никаких санкций. Саудовская Аравия - никаких ограничений, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда ограничения были просто смешными. До сих пор нет каких-либо санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС - никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире, желая, чтобы его воспринимали в качестве сильного и объективного партнера», - приводит РИА Новости слова еще одного возмущенного австрийца.