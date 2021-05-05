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Путин наградил московских сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19

Мослентаиещё 1
2 часа назад
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников московского управления Роспотребнадзора орденом Пирогова за вклад в борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин наградил московских сотрудников Роспотребнадзора за борьбу с COVID-19
Фото: МослентаМослента
Награды получили заместители начальников и начальники столичных территориальных отделов ведомства.
Путин также наградил медалями Луки Крымского и орденами Пирогова 240 российских медицинских работников. Некоторые удостоились их посмертно. Еще пять врачей были награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Ранее стало известно, что в больницах Подмосковья приготовят резервные койки для больных коронавирусом на случай роста распространения инфекции в майские праздники.
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Политика,Владимир Путин,Роспотребнадзор,
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