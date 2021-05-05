Ответные меры Москвы против ЕС возмутили Францию

МИД В посольстве РФ в Париже подчеркнули, что российские ответные меры в отношении европейских стран был продиктованы решениями самого ЕС , и назвали вызов посла Алексея Мешкова Франции демаршем. Во французском внешнеполитическом ведомстве дипломату выразили озабоченность в связи с указом президента России Владимира Путина , предполагающим ограничение или полный запрет найма на территории РФ сотрудников в иностранные диппредставительства.

Фото: ТАСС ТАСС

Посольство РФ во Франции назвало демаршем вызов главы диппредставительства Алексея Мешкова во французское внешнеполитическое ведомство.

«Вызов посла России во Франции в МИД страны является, на наш взгляд, частью согласованного странами ЕС демарша и во многом повторяет то, что было заявлено представителю России при ЕС», — говорится в комментарии российского загранучреждения ТАСС.

Решение французской стороны касается санкций, которые РФ ввела против европейских чиновников, среди которых значится и член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр.

В этой связи в посольстве РФ напомнили, что Мешков уже неоднократно озвучивал позицию российской стороны по этому поводу.

«Посол особо подчеркнул, что наши ответные меры были продиктованы решениями Евросоюза от 2 и 22 марта, когда въезд в эти страны был закрыт целому ряду российских официальных лиц. Посол также подчеркнул, что власти ЕС неоднократно игнорировали призывы Москвы отказаться от различного рода санкционных списков, в т.ч. и от включения в них парламентариев»,— уточнили в российском диппредставительстве.

Помимо этого, в посольстве напомнили про указ президента России Владимира Путина об ответах Москвы на недружественные шаги иностранных государств, которые включают в себя ограничение или полный запрет найма сотрудников на работу в иностранные диппредставительства на территории РФ.

«Что же касается указа президента от 23 апреля, то там совершенно четко определяется, что соответствующие меры будут приниматься именно в ответ на недружественные действия иностранных государств. Поводить или не проводить недружественную в отношении России линию зависит от них самих», — заявили в посольстве.

В МИД Франции Мешкову 3 мая выразили озабоченность Парижа в связи с данным президентским указом и призвали Россию воздержаться от осуществления этого решения.

Новый виток напряженности между Россией и ЕС был вызван введенными Брюсселем 22 марта санкциями в отношении 11 физических и 4 юридических лиц.

В частности, под санкции попали два россиянина — заместитель председателя правительства Чечни по взаимодействию с силовым блоком Абузайд Висмурадов и экс-глава полиции города Аргун Аюб Катаев . Причиной были названы «пытки и репрессии против ЛГБТ и политических оппонентов».

Помимо этого, под ограничительные меры попали Ивар Аболиньш (председатель Национального совета Латвии по электронным СМИ), Марис Балтиньш (директор Центра государственного языка Латвии) и уже упомянутый Жак Мэр.

Также санкции затронули Йорга Раупаха (руководитель прокуратуры Берлина), Оса Скотта (глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института обороны Швеции) и Ильмара Томуска (глава Языкового департамента Эстонии).

Шарлем Мишелем. При этом параллельно со встречей глав МИД стран Евросоюза, на которой были согласованы европейские санкции, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с председателем Евросовета

Как отмечала пресс-служба Кремля , глава государства дал оценку неудовлетворительному состоянию связей Россия — ЕС, сложившемуся из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров.

«С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность», — отмечалось в сообщении.

В пресс-службе Мишеля тем временем заявили, что глава Евросовета выразил мнение, что отношения ЕС и России находятся на низком уровне.

В свою очередь, в МИД РФ также посетовали на то, что все предложения российской стороны по решению любых возникающих между Москвой и Брюсселем проблемных вопросов в режиме прямого профессионального диалога последовательно игнорируются или отвергаются.

«Подобные действия Евросоюза не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны. Навязать свою однобокую концепцию «миропорядка, основанного на правилах», подрывающую международное право. Бросить неприкрытый вызов самостоятельности российской внешней и внутренней политики»,— пояснялось в комментарии.

Один из фигурантов «черного списка» Москвы – Давид Сассоли – ответил неполно приведенной фразой писателя Льва Толстого : «И нет величия там, где нет правды (полная цитата звучала бы: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». — «Газета.Ru»)».

«Видимо, в Кремле меня не ждут. Я подозревал Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня от защиты прав человека, свободы, демократии. Угрозы не заставят нас молчать», — добавил чиновник.

«Я решительно осуждаю меры, принятые вчера Россией против ряда европейских чиновников, в том числе против евродепутата Жака Мэра. Выражаю им свою солидарность. Мы ожидаем от России ответственного поведения, которое необходимо для снижения нынешней напряженности», — написал он в своем Twitter.

В середине прошлого месяца президент Франции Эммануэль Макрон призвал определить красные линии в отношении России, за пересечение которых следует вводить санкции.

Как сказал глава республики в интервью американскому телеканалу CBS, Западу нужно выработать двусторонний подход в отношениях с Москвой.

«Во-первых, [необходим] диалог [с Москвой]»,— заявил Макрон.

«И я полностью разделяю готовность вашего президента (США Джо Байдена . — «Газета.Ru») к диалогу и уверен, что президент Путин может быть готов возобновить диалог, но, если мы хотим систему, которая будет лучше в плане контроля над вооружениями, если мы хотим стабилизировать многие из существующих сейчас в мире конфликтов, нам нужен открытый и честный диалог с Россией», — продолжил он.

По его словам, Москве якобы нужно давать конкретные сигналы, когда имеются разногласия. Он выразил мнение, что после «неприемлемого поведения» действительно необходимо вводить санкции.

«Это то, что мы сделали после Украины и после ряда случившихся кризисов. И я думаю, мы должны определить красные линии с Россией», — констатировал президент Франции.

При этом он обратил внимание, что санкций «самих по себе недостаточно», но они якобы относятся к набору необходимых мер.