Путин наградил 240 медиков за борьбу с COVID-19

Наград и почётных званий удостоены более 240 специалистов в сфере здравоохранения, некоторые из них — посмертно. Среди присвоенных наград — орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Они учреждены в России в июне 2020 года и вручаются за оказание медицинской помощи во время эпидемий и других обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.