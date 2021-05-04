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Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в Европе в июне

ТАССиещё 7
30 минут назад
Глава администрации США Джо Байден рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне. Американский лидер подтвердил это, отвечая во вторник на вопросы журналистов в Белом доме.
Байден заявил о возможности встречи с Путиным в июне
Фото: ReutersReuters
Его попросили пояснить, предлагает ли он российскому коллеге провести встречу в июне, когда Байден поедет в Европу на саммиты НАТО и Группу семи.
"В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - ответил глава Белого дома.
Путин и Байден провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО.
Встреча на высшем уровне "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в Брюсселе.
Политика,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Администрация США,
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