Блинкен предупредил Москву об ответе на "безрассудные действия"

Отношения с Китаем

Он добавил, что США не пытаются сдерживать Китай, но хотят сохранить порядок, "основанный на международных правилах". "Мы не пытаемся сдержать или подчинить Китай. Мы хотим сохранить основанный на международных правилах порядок, в который мы усиленно вкладывались на протяжении многих десятилетий и который сослужил нам добрую службу, и не только нам. Даже с учетом всех его несовершенств этот порядок был полезен для всего мира, включая Китай. Любой, кто принимает действия, направленные на разрушение этого порядка и его подрыв, [должен понимать, что] мы встанем на его защиту", - отметил Блинкен.