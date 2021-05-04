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Россия отреагировала на вызов своего посла в МИД Франции

Lenta.ruиещё 19
16 минут назад
Вызов посла России Алексея Мешкова в МИД Франции можно рассматривать как часть согласованного странами Евросоюза демарша. Так на произошедшее отреагировали в российском посольстве в Париже, передает РИА Новости во вторник, 4 мая.
Согласованный демарш: Россия отреагировала на вызов Францией посла
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщили в российском диппредставительстве, Мешков дал французской стороне разъяснения относительно ограничительных мер, принятых Москвой против ряда представителей стран ЕС. При этом посол уточнил, что пойти на подобный шаг России пришлось из-за предыдущих решений Евросоюза.
О том, что российского посла во Франции вызвали в МИД страны, стало известно ранее 4 мая. Отмечалось, что это произошло на фоне введения Москвой санкций в отношении некоторых европейских граждан.
30 апреля Россия запретила въезд на свою территорию восьмерым гражданам Евросоюза и представителям европейских структур. В черный список попали председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Жак Мэр. Под санкциями оказалась и Оса Скотт — глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции. Кроме того, под ограничения попали граждане прибалтийских стран.
До этого, 2 марта, ЕС ввел ограничения в отношении высокопоставленных должностных лиц России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
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