Захарова напомнила об ответных экономических мерах со стороны Кремля, подчеркнув, что в настоящее время все еще действует ограничение на ввоз отдельных видов продовольственной продукции из стран, объявивших о введении антироссийских санкций. Также представитель МИД заявила об «укреплении национальной финансовой системы».