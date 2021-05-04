«Эскалация взаимного санкционного давления оказывает комплексное негативное влияние как на российскую, так и на западную экономику. Оценки обоюдного ущерба разнятся и носят субъективный характер, но исчисляются сотнями миллиардов долларов. В этих условиях мы продолжаем реагировать на ограничения выверенно и адекватно, руководствуясь интересами развития национальной экономики и отечественных экономоператоров», — объяснила представитель российского внешнеполитического ведомства.
«Во многом нам удалось адаптироваться к внешним вызовам, обратить ситуацию в свою пользу, запустить программы импортозамещения и развития перспективных и конкурентных отраслей отечественной экономики», — заключила Захарова.