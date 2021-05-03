Эксперты указали на системный кризис в КПРФ

По мнению экспертов, такое наглядное противоречие между декларируемой партией идеологией борьбы с капитализмом и образом жизни ее верхушки свидетельствует о прогрессирующем системном кризисе. КПРФ, формально заявляя о своей приверженности коммунистическим идеям, выдвигает не просто представителей капитала, но еще и замешанных в различных махинациях деятелей.

Политолог Александр Асафов отмечает, что многие бизнесмены просто используют КПРФ как политическую платформу для выдвижения. «Поскольку КПРФ имеет льготы, будучи парламентской партией, ее кандидатам не нужно собирать подписи для выдвижения, это очень удобно. И часто люди, совершенно не разделяющие социалистические идеи, идут от КПРФ. Политика партии явно расходится с ее идеологической позицией», — пояснил в комментарии RT политолог.