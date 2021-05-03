Эксперты указали на системный кризис в КПРФ

Павел Грудинин
еще до начала президентской кампании был обладателем десятков зарубежных счетов. «По словам члена ЦИК Александра Кинева, по состоянию на 31 декабря 2017 года в швейцарском банке UBS Switzerland AG Грудинин имел 13 незакрытых счетов, а не два, как считалось ранее», — писал «Московский комсомолец». Также он был бенефициаром белизского офшора Bontro LTD, сообщало агентство РАПСИ со ссылкой на материалы Федеральной налоговой службы
. Кроме того, согласно постановлению суда, компания ООО «ТТ Девелопмент», которую основал Грудинин, была одной из стороной сделок, ставших, по мнению суда, «невыгодными и убыточными» для ЗАО «Совхоз имени Ленина». Также ранее РЕН ТВ публиковало расследование о доме в Испании, который купила семья Грудинина. Как сообщал телеканал, ссылаясь на данные выписки из реестра недвижимости, стоимость дома составила почти миллион долларов — 781 614 евро.