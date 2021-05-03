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Эксперты указали на системный кризис в КПРФ

Lenta.ru
25 минут назад
После публикации в апреле депутатами Госдумы декларации о доходах выяснилось, что многие из них имеют не только солидные капиталы, но и зарубежную недвижимость и вид на жительство в других странах. Среди таких депутатов оказались и представители КПРФ, сообщает ресурс RT.
Эксперты указали на системный кризис в КПРФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом ранее фракция КПРФ в Госдуме выступала за запрещение на законодательном уровне чиновникам и другим должностным лицам иметь зарубежную недвижимость и вид на жительство в других странах, а лидер партии Геннадий Зюганов даже предложил ввести в России повышенный налог на «подозрительно богатых».
В частности, отмечает ресурс, депутат от КПРФ, член думского комитета по природным ресурсам Владимир Блоцкий и члены его семьи свой первый ВНЖ получили в Венгрии — по программе покупки венгерских бондов. Правда, по словам Блоцкого, это произошло до того, как он получил мандат в 2016 году. После этого Блоцкий и его семья якобы сразу отказались от венгерского вида на жительство. Став депутатом, Блоцкий задекларировал участок площадью 1050 квадратных метров с домом площадью 312 квадратных метров в Великобритании. Есть у Блоцкого недвижимость и в России: четыре квартиры площадью от 38,7 до 119,8 кв. м, одна из которых находится в долевой собственности.
Недвижимость за рубежом есть также у депутата ГД от КПРФ Михаила Берулавы. По данным «Новых известий», один из источников дохода семьи депутата — Университет Российской академии образования (УРАО), президентом которого он является. В России депутату принадлежит квартира площадью почти 84 квадратных метров и земельный участок в шесть соток. Берулава за прошлый год заработал около 15 миллионов рублей, а его жена задекларировала 26 миллионов дохода. Также указаны участки и нежилое здание, общий метраж которого составляет свыше тысячи квадратных метров. Кроме того, чета Берулава имеет зарубежную недвижимость: две квартиры в Болгарии площадью около 50 квадратных метров каждая. При этом депутат имеет вид на жительство в Чехии.
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга от КПРФ и экс-глава совета директоров ликвидированной группы компаний «Лидер Групп» Александр Рассудов имеет в собственности несколько участков и квартир в России. В Испании на его жену записаны апартаменты площадью 117 квадратных метров и «машино-место», занимающее более 800 квадратных метров. Сама же ГК «Лидер Групп» печально известна в связи с серьезными задержками строительства нового жилья.
Павел Грудинин еще до начала президентской кампании был обладателем десятков зарубежных счетов. «По словам члена ЦИК Александра Кинева, по состоянию на 31 декабря 2017 года в швейцарском банке UBS Switzerland AG Грудинин имел 13 незакрытых счетов, а не два, как считалось ранее», — писал «Московский комсомолец». Также он был бенефициаром белизского офшора Bontro LTD, сообщало агентство РАПСИ со ссылкой на материалы Федеральной налоговой службы. Кроме того, согласно постановлению суда, компания ООО «ТТ Девелопмент», которую основал Грудинин, была одной из стороной сделок, ставших, по мнению суда, «невыгодными и убыточными» для ЗАО «Совхоз имени Ленина». Также ранее РЕН ТВ публиковало расследование о доме в Испании, который купила семья Грудинина. Как сообщал телеканал, ссылаясь на данные выписки из реестра недвижимости, стоимость дома составила почти миллион долларов — 781 614 евро.
По мнению экспертов, такое наглядное противоречие между декларируемой партией идеологией борьбы с капитализмом и образом жизни ее верхушки свидетельствует о прогрессирующем системном кризисе. КПРФ, формально заявляя о своей приверженности коммунистическим идеям, выдвигает не просто представителей капитала, но еще и замешанных в различных махинациях деятелей.
«Все это создает чудовищные репутационные потери, потому что КПРФ выступает за раскулачивание олигархов, а сама привлекает местных олигархов, которые воруют ничуть не хуже, чем центральные. В результате КПРФ оказывается в глупейшей ситуации. Я риторику КПРФ в значительной степени одобряю, но их практика мне кажется совершенно позорной», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT публицист Виктор Милитарев.
Политолог Александр Асафов отмечает, что многие бизнесмены просто используют КПРФ как политическую платформу для выдвижения. «Поскольку КПРФ имеет льготы, будучи парламентской партией, ее кандидатам не нужно собирать подписи для выдвижения, это очень удобно. И часто люди, совершенно не разделяющие социалистические идеи, идут от КПРФ. Политика партии явно расходится с ее идеологической позицией», — пояснил в комментарии RT политолог.
Директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов пояснил в разговоре с RT, что закон не запрещает депутатам иметь зарубежную недвижимость, однако фактически это трудно назвать нормальной практикой. «Искренне жаль рядовых коммунистов, идейных, которым приходится подчиняться людям, имеющим зарубежные дома и счета. Внутри самой партии прогрессирует серьёзный системный кризис», — заключил он.
Политика,Владимир Блоцкий,Павел Грудинин,Михаил Берулава,Александр Рассудов,Алексей Мартынов,Геннадий Зюганов,Федеральная налоговая служба,КПРФ,Госдума,Московский комсомолец,РАПСИ,РЕН ТВ,Россия,Соединенное Королевство,Венгрия,
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