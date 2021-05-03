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Постпреда России вызвали в ЕС из-за контрсанкций

Елена Прошина
38 минут назад
Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов вызван в Брюссель, ему будет выражен решительный протест по поводу ответных санкций России против европейских стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
Постпреда России вызвали в ЕС из-за контрсанкций
Фото: AP PhotoAP Photo
«Да, по санкциям России мы пригласили постоянного представителя России, который встретится с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий сегодня во второй половине дня», — сказал Стано в ходе брифинга.
По словам представителя европейской дипслужбы, в Евросоюзе будет рассмотрен ответ на контрсанкции РФ против еврочиновников на встрече глав МИД стран «Большой семерки», которая состоится в Лондоне.
Как сообщал ранее «Рамблер», председатель Европарламента Давид Сассоли назвал контрсанкции России против граждан ЕС «попыткой атаковать сердце европейской демократии».
30 апреля Москва запретила въезд восьмерым гражданам стран Евросоюза, объяснив тем, что данная мера введена в ответ на шаги в отношении шести россиян, которым запретили въезд на территорию Евросоюза.
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