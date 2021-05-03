Постпреда России вызвали в ЕС из-за контрсанкций

Постоянный представитель РФ при ЕвросоюзеВладимир Чижов вызван в Брюссель, ему будет выражен решительный протест по поводу ответных санкций России против европейских стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
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«Да, по санкциям России мы пригласили постоянного представителя России, который встретится с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий сегодня во второй половине дня», — сказал Стано в ходе брифинга.
По словам представителя европейской дипслужбы, в Евросоюзе будет рассмотрен ответ на контрсанкции РФ против еврочиновников на встрече глав МИД стран «Большой семерки», которая состоится в Лондоне.