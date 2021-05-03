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Путин утвердил перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию

ТАССиещё 3
1 час назад
Президент России Владимир Путин до 1 июня ожидает доклад от правительства РФ об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием Федеральному собранию от 21 апреля этого года. Утвержденный главой государства перечень поручений по реализации послания опубликован в понедельник на сайте Кремля.
Путин утвердил перечень поручений по реализации послания
Фото: ТАССТАСС
"Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад - до 1 июня 2021 года, далее - один раз в квартал", - говорится в одном из пунктов списка.
Путин также рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг реализации поручений по итогам послания. Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 августа этого года, далее - раз в квартал.
Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству РФ и другим органам власти, есть также рекомендации регионам и так далее.
Путин, в частности, поручил продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года.
Путин рекомендовал регионам с 2022 года начать реализацию дорожных карт по достижению целевых энергобалансов.
Политика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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