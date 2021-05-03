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Жириновский предложил ликвидировать два региона УрФО

Ura.Ru
39 минут назад
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа необходимо ликвидировать, объединив их в рамках Тюменской области. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Матрешку сделали: Жириновский призвал ликвидировать два региона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У нас „матрешку“ сделали. Тюменская область, а внутри Ямал отдельно и ХМАО. Два автономных округа. Зачем? Объединить российские регионы [входящие в состав „тюменской матрешки“]», — сказал Жириновский газете «Комсомольская правда».
Он считает, что ХМАО и ЯНАО не должны существовать отдельно от Тюменской области.
Благодаря объединению удастся исправить экономические проблемы регионов, уверен Жириновский.
«Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги», — сказал он.
У крупных регионов, в числе прочего, появятся средства на строительство дорог, возведение культурных объектов, подметил глава ЛДПР.
В объединенной «тюменской матрешке» станет возможным массовое жилищное строительство, добавил Жириновский. Он выразил уверенность, что в это же время удастся снести старые здания.
Ранее журналист Олег Кашин попросил президента РФ Владимира Путина ликвидировать ЯНАО. Согласно предложению, он должен быть объединен с другими субъектами федерации. Депутат Марат Хуснуллин призвал изменить распределение субъектов РФ по федеральным округам.
Политика,Олег Кашин,Марат Хуснуллин,Владимир Жириновский,Владимир Путин,ЛДПР,Комсомольская правда,
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