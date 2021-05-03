Матрешку сделали: Жириновский призвал ликвидировать два региона

Владимир Жириновский. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа необходимо ликвидировать, объединив их в рамках Тюменской области. Об этом заявил лидер ЛДПР

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«У нас „матрешку“ сделали. Тюменская область, а внутри Ямал отдельно и ХМАО. Два автономных округа. Зачем? Объединить российские регионы [входящие в состав „тюменской матрешки“]», — сказал Жириновский газете «Комсомольская правда».

Он считает, что ХМАО и ЯНАО не должны существовать отдельно от Тюменской области.

Благодаря объединению удастся исправить экономические проблемы регионов, уверен Жириновский.

«Если будут крупные субъекты, то у них появятся деньги», — сказал он.

У крупных регионов, в числе прочего, появятся средства на строительство дорог, возведение культурных объектов, подметил глава ЛДПР.