Одесса наотрез отказалась поменять русскоязычный гимн

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь
заявил, что русскоязычный гимн Одессы необходимо исправить, так как он нарушает языковой закон. Об этом сообщает
«Страна.Ua».
Ранее языковой омбудсмен обнародовал годовой отчет о выполнении закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В отчете значится как нарушение утверждение гимном Одессы русскоязычной композиции "Песня об Одессе" из оперетты "Белая акация".
Нарушение должно быть исправлено, отметил Креминь.
«Это будет новый гимн, или это будет перевод, или этот гимн будет неофициальным, а официальным будет другой - это на их усмотрение (Одесского горсовета – прим. «Рамблер»), но мы должны соблюдать закон", - заявил омбудсмен.
Мэр города Геннадий Труханов
не поддержал данную инициативу, уточнив, что решение будет определять городской совет в соответствии с процедурой.
"Одесский горсовет вряд ли проголосует за изменение гимна Одессы. Наш гимн нам нравится, Одессу все устраивает», - сказал Труханов.
Он также признался, что доклад Креминя напомнил ему цитату Бабеля: "Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость".
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят на Украине в апреле 2019 года. Документ предусматривал создание специальной "языковой комиссии", а также введение должности уполномоченного по его защите. Законом также было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка. С января 2021 года в стране стало обязательным использование украинского языка в сфере обслуживания.