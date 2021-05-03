Единственная в СССР женщина-министр Екатерина Фурцева вызывала у современников смешанные чувства. Ткачиха, взобравшись на вершину, стала членом президиума и секретарем ЦК, а потом — хозяйкой всего культурного пространства страны. Она жила в семикомнатной квартире рядом с Кремлем, ездила за границу, покупала модные вещи и постоянно следила за своей фигурой. О жизни, как у Фурцевой , мечтали многие. Политик несколько раз выходила замуж, крутила романы со знаменитостями, но до конца жизни была несчастлива. Как ей удалось построить головокружительную карьеру — в материале «Ленты.ру» из цикла о политических деятелях разных стран.

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Любимица Хрущева

— Екатерина Алексеевна, что вам налить?— Мне, как мужчинам, — водки, — обычно отвечала Фурцева, стараясь вести себя как мужчина в компании, где она была единственной женщиной.

Екатерина родилась в городке Верхний Волочек Тверской области в семье рабочего. Ее отец погиб в годы Первой мировой войны. Мать, Матрена, работала на ткацкой фабрике и воспитывала дочь одна. Окончив школу, девушка тоже пошла в ткачихи, а еще — вступила в ВЛКСМ. На бойкую комсомолку сразу обратили внимание: она стала стремительно делать карьеру, работала в разных городах, выучилась на инженера-химика. Она переехала в Крым и уже через год с момента переезда стала завотделом Крымского обкома комсомола в Симферополе . Многие связывают это с покровительством первого секретаря Крымского обкома партии Евгения Вегера.

Первым мужем Фурцевой стал летчик-инструктор Петр Битков. Говорили, что Екатерина увела его у подруги. По второй версии, она заставила его бросить жену с дочкой. Когда супруга отправили в Москву , Екатерина последовала за ним. В столице она стала работать в ЦК комсомола инструктором отдела студенческой молодежи. Когда мужа призвали на фронт, вместе с матерью она уехала в Куйбышев , где родила дочь Светлану. Во время войны брак с Битковым распался.

Женщина утверждала, что причиной тому стала измена супруга. Но в окружении Фурцевой ходили слухи, что это она не дождалась мужа с фронта и нашла себе покровителя — знаменитого секретаря Фрунзенского района Москвы Петра Богуславского, с которым познакомилась еще в Куйбышеве. Впоследствии, вернувшись в Москву, она заняла его место.

Но по-настоящему судьбоносная встреча произошла, когда она познакомилась с Никитой Хрущевым и стала его активной соратницей. После смерти Иосифа Сталина Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС , а Екатерина заняла пост первого секретаря Московского горкома КПСС

Ей приписывали многочисленные любовные связи. Некоторые злословили, что молодую активистку по карьерной лестнице активно двигали мужчины-начальники. Говорили, что у нее мог быть роман и с Хрущевым. Но историки считают, что скорее всего речь идет о симпатии со стороны советского лидера, и их отношения были платоническими. Екатерина часто приезжала к нему на дачу, они говорили о делах, вырабатывая совместную «линию партии», а также пили любимый коньяк Никиты Сергеевича. Фурцеву он встречал в домашней вышиванке, ради нее готовили борщ с пампушками.

«Вы же не будете отрицать, что у меня красивые ноги?»

В 1956 году Фурцеву избрали в ЦК КПСС, а еще через год она стала членом Президиума ЦК КПСС — первой женщиной, которая достигла таких высот. Правда, продержалась на этом посту недолго: через три года ее сместили из-за межпартийных интриг. Она стала министром культуры СССР.

Хрущев понизил Фурцеву в должности, заподозрив ее в отсутствии лояльности. Вначале такое назначение было тяжелым ударом для Екатерины, однако вскоре она освоилась на новом месте. Хотя сама Фурцева была далека от культуры: ей не хватало образования. Говорили, что у Екатерины жесткий и своенравный характер, она сквернословила, не отставала от мужчин, участвовала в застольях, не разбиралась ни в музыке, ни в живописи, запрещала то, что было ей непонятно, даже если речь шла о шедеврах мировой культуры.

Ей приходилось исполнять идеологические функции: душить всех, кого хотела душить система. Виолончелисту Мстиславу Ростроповичу запретили выступать на Родине, популярным группам The Beatles, The Rolling Stones не дали устроить концерты в СССР.

Семейные интриги

В 1956 году Екатерина вновь вышла замуж — на этот раз за дипломата Николая Фирюбина. Хрущев одобрил выбор Фурцевой, но совсем иначе отнеслись к новому супругу Екатерины ее родные. Дочь отказывалась ездить с ним в одной машине, мама также не приняла зятя: у Фирюбина была жена и двое детей. Роман начался еще в 1940-е, но разводиться с супругой дипломат не спешил. Сделал это он только в 1951 году. Скорее всего он бы так и не женился на Фурцевой, если бы не давление Хрущева.

У Фирюбина было много требований к женщинам — он любил молодых и красивых. Фурцева всеми силами старалась соответствовать его идеалу: ходила к косметологу, активно занималась спортом. Каждое утро она начинала с гимнастики, плавала, играла в теннис. Говорили даже, что она сделала подтяжку лица, постоянно следила за весом. Узнав, что во Франции выпускают препарат для похудения, чиновница раздобыла и его. Войдя в Президиум ЦК КПСС, у нее появился личный стилист, костюмы для нее шил Вячеслав Зайцев

В 20-е годы ХХ века этот дом называли 5-м Домом Советов, в народе впоследствии его прозвали «маршальским». Здесь жили все легендарные высшие советские военачальники: Конев, Ворошилов, Буденный, Рокоссовский. Сейчас это здание, построенное в 1895-1898 годах архитектором Мейснером, находится в ведении Управления делами президента.

Но даже несмотря на старания Фурцевой выглядеть молодо, супруг вечно был недоволен ее внешностью. Друзья пары рассказывали, что Фирюбин был старше Екатерины на два года, но сам он постарел рано. Это не мешало ему делать замечания жене по поводу ее возраста. Дома часто вспыхивали скандалы. Подливало масло в огонь и то, что мужчина завел роман с молодой соседкой по даче.

Екатерина тоже не была верна мужу. Она встречалась с итальянцем Антонио Гирингелли, генеральным директором театра «Ла Скала».

«Я умру министром»

На проблемы в личной жизни накладывались проблемы на работе. Весной 1974 года Фурцева занялась строительством собственной дачи, и об этом тут же доложили Брежневу. В ходе проверки выяснилось, что министр культуры использовала материалы, которые предназначались для ремонта Большого театра, хотя она и покупала их за свои личные деньги. Екатерину вынудили отказаться от дачи, а вырученные деньги — 25 тысяч рублей — она положила на книжку и завещала дочери. Строительство дачи ей не простили, это стало предлогом для Брежнева «убрать» Фурцеву.

Лучшей подругой Фурцевой считалась Людмила Зыкина . По словам известной артистки, министр культуры часто жаловалась ей на одиночество и непонимание. У мужа была любовница, возлюбленный итальянец оставался у себя на родине, дочь Светлана была занята своей жизнью.

К концу жизни она стала сильно выпивать. Особенно после смерти матери — та до последнего старалась держать дочь в ежовых рукавицах. Зыкина считала, что министра спаивали целенаправленно. На разных мероприятиях подходили артисты с бокалами, предлагали тосты, чтобы таким образом чего-нибудь от нее добиться. Екатерина пьянела мгновенно.

В последний день перед смертью во время совещания к ней пришли незнакомые люди и срезали правительственный телефон. Потом на одном из приемов в посольстве она разругалась с мужем, приехала к дочери и увидела, что она счастлива с любимым супругом. Тогда она решила поехать на служебную дачу, но ей заявили, что она должна в течение 24 часов освободить помещение.