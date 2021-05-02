В Швеции назвали позором договор страны с НАТО

Шведская газета «Пролетерен» (Proletären) раскритиковала власти Швеции за помощь НАТО в агрессивном продвижении к границам РФ

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Издание пишет, что договор о сотрудничестве, подписанный пять лет назад НАТО и Стокгольмом , стал позором. Чужие военные теперь могут использовать территорию Швеции для боевых операций, что полностью уничтожает принцип нейтралитета.

«Позор, что политики послушно превращают Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией», — пишет издание.

Отмечается, что НАТО постоянно расширяется на восток и берет в кольцо Россию под предлогом некой угрозы с её стороны.

Издание «Пролетерен» известно как убежденный противник участия Швеции в военных блоках.

Ранее газета писала, что Швеция, несмотря на свою официальную политику нейтралитета, много раз выступала совместно с США и НАТО. Но пока страна еще сохранила возможность не быть вовлеченной в конфликты.

«В случае соглашения о членстве мы рискуем автоматически оказаться вовлеченными в возможную войну», - отмечало издание.

Издание подчеркивало, что НАТО - это не оборонительный союз. Изначально цель альянса заключалась в защите своих членов в случае конфликта с Советским Союзом и странами Варшавского договора. В 1991 году СССР был развален, но НАТО не исчезло, а стало расширяться. Более того, блок принялся осуществлять первые регулярные нападения на другие государства. В 1994 году НАТО атаковало силы боснийских сербов во время югославской войны, в 1999 году альянс бомбардировал Сербию, без объявления войны и одобрения ООН

В начале 2000-х члены НАТО вторглись в Афганистан. В 2011 году НАТО напало на Ливию. В стране до сих пор царит хаос.