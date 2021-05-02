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В Швеции назвали позором договор страны с НАТО

Майк Габриелян
25 минут назад
Шведская газета «Пролетерен» (Proletären) раскритиковала власти Швеции за помощь НАТО в агрессивном продвижении к границам РФ.
В Швеции назвали позором договор страны с НАТО
Фото: ТАССТАСС
Издание пишет, что договор о сотрудничестве, подписанный пять лет назад НАТО и Стокгольмом, стал позором. Чужие военные теперь могут использовать территорию Швеции для боевых операций, что полностью уничтожает принцип нейтралитета.
«Позор, что политики послушно превращают Швецию в цель во время предполагаемой войны с Россией», — пишет издание.
Отмечается, что НАТО постоянно расширяется на восток и берет в кольцо Россию под предлогом некой угрозы с её стороны.
Издание «Пролетерен» известно как убежденный противник участия Швеции в военных блоках.
Ранее газета писала, что Швеция, несмотря на свою официальную политику нейтралитета, много раз выступала совместно с США и НАТО. Но пока страна еще сохранила возможность не быть вовлеченной в конфликты.
«В случае соглашения о членстве мы рискуем автоматически оказаться вовлеченными в возможную войну», - отмечало издание.
Издание подчеркивало, что НАТО - это не оборонительный союз. Изначально цель альянса заключалась в защите своих членов в случае конфликта с Советским Союзом и странами Варшавского договора. В 1991 году СССР был развален, но НАТО не исчезло, а стало расширяться. Более того, блок принялся осуществлять первые регулярные нападения на другие государства. В 1994 году НАТО атаковало силы боснийских сербов во время югославской войны, в 1999 году альянс бомбардировал Сербию, без объявления войны и одобрения ООН.
В начале 2000-х члены НАТО вторглись в Афганистан. В 2011 году НАТО напало на Ливию. В стране до сих пор царит хаос.
«Во всех этих примерах предлогом была защита гражданского населения. Фактически, Соединенные Штаты и НАТО добиваются смены режима военными средствами и уничтожают страны в своих собственных политических и экономических интересах», - считает «Пролетарен».
Политика,НАТО,ООН,Россия,Стокгольм,Швеция,
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