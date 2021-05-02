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История со взрывами во Врбетице вызвала раздор в правительстве Чехии

Майк Габриелян
55 минут назад
В Чехии начался кризис власти из-за споров о взорвавшихся 7 лет назад военных складах болгарского торговца оружием. Министр юстиции Мария Бенешова заявила, что в деле о взрывах во Врбетице существует более двух версий. После этого премьер-министр Чехии Андрей Бабиш вызвал её на ковер. Он считает, что в деле нет других версий, кроме причастности российских спецслужб. Об этом рассказал заместитель Бабиша – вице-премьер Ян Гамачек. Его цитирует РИА Новости.
История со взрывами во Врбетице вызвала раздор в правительстве Чехии
Фото: ТАССТАСС
«Полиция работает с той российской версией. Во взрывах замешаны сотрудники российского ГРУ, конкретно подразделение 29155. Иных версий нет. Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской Республике», — заявил чиновник.
Пока неизвестно, уволят ли Бенешову за её мнение. До парламентских выборов в стране осталось пять месяцев.
Три дня назад Бенешова заявила, что существует три версии инцидента со взрывами на складах во Врбетице в 2014 году. Она присутствовала на заседании правительства, где обсуждали этот вопрос, и видела только сообщение контрразведки, из которого и сделала вывод о количестве версий. По ее словам, к материалам расследования никто не имеет доступа.
Президент Чехии Земан также заявил, что контрразведка на протяжении шести лет ничего не сообщала ему о подозрениях в адрес России. В телевизионном обращении глава государства сказал, что расследование продолжается и в деле существуют две версии: непрофессиональное обращение со взрывчаткой и организация взрывов иностранной спецслужбой. Причем Земан намекнул, что некие иностранные спецслужбы могли попытаться использовать Прагу, создавая токсичную «черную легенду» о России. После этого оппоненты Земана заговорили о его предательстве.
Власти Чехии в середине апреля обвинили российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Там хранились мины и снаряды частного торговца оружием из Болгарии. Погибли два человека. Из Праги выслали дипломатов России. Это спровоцировало аналогичный ответ.
В Москве все обвинения Чехии отвергли, назвав их абсурдными и голословными.
Политика,Ян Гамачек,Андрей Бабиш,ГРУ,РИА Новости,Чешская Республика,
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