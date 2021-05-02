Странам G7 предложили создать механизм против российской пропаганды

Глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что предложит создать механизм против «российской пропаганды» в рамках G7.

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«Группа семи самых богатых стран рассмотрит предложение о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской «пропаганде» и дезинформации», - сказал Рааб в интервью агентству «Рейтер».

Выступая перед встречей министров иностранных дел G7 в Лондоне, Рааб заявил, что Запад должен действовать сообща и обеспечивать правдивой информацией народы своих стран, «а также народы России Китая и всего мира».

Спецслужбы Британии и США в последние годы все чаще распространяют антироссийскую и антикитайскую пропаганду. Они уверяют, что Россия и КНР якобы «пытаются посеять недоверие на Западе, распространяя дезинформацию на выборах или распространяя ложь о вакцинах от COVID-19».

Россия отрицает, что вмешивается в дела других стран и заявляет, что Запад охвачен антироссийской истерией. Китай считает, что лидеры Запада страдают от токсичного постимперского мышления, назначив себя мировым жандармом.

Британия определила Россию как «самую большую угрозу своей безопасности». Китай также рассматривается Лондоном как «самая большая долгосрочная проблема в военном, экономическом и технологическом плане».

К этой же токсичной стратегии Рааб намерен подвести своих союзников. По его словам, «некоторые барьеры между странами «Большой семерки» и странами-единомышленниками необходимо разрушить, чтобы появилась более широкая сеть союзников, отстаивающих открытые рынки и демократию».