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Киргизия и Таджикистан договорились полностью прекратить огонь

Lenta.ru
5 часов назад
Киргизия и Таджикистан договорились полностью прекратить огонь
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня. Об этом в субботу, 1 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на киргизское информагентство Кабар.
«По поручению глав наших государств мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и [решение] отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации», — заявил глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев после переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым.
Ранее 1 мая сообщалось, что лидеры Киргизии и Таджикистана обсудили по телефону напряженность на границе республик и договорились об отведении военной техники от приграничных районов с обеих сторон.
Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии начался 29 апреля с перестрелки пограничников и перерос в полномасштабные бои. Причиной стал давний территориальный спор двух стран из-за водораспределительного пункта «Головной».
30 апреля сообщалось, что в Киргизии погиб 31 человек, пострадали — 154. С таджикистанской стороны жертвами стали 8 человек, еще 110 — получили ранения.
Политика,Камчыбек Ташиев,КНИА "Кабар",РИА Новости,Киргизия,Таджикистан,
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